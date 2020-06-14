цей матеріал доступний українською

На Херсонщине выясняют обстоятельства загадочной смерти 15-летней девушки

23:51, 14 июня 2020
Происшествия
82 0
Девушку нашли возле заброшенной недостройки / Фото ua.depositphotos.com

Ее обнаружили возле аварийного недостроя на улице Мелитопольской, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Читайте такжеНа берегу реки в Днепре нашли повешенного на кофте мужчину (фото 18+)

На место по вызову сразу же приехала “Скорая помощь”. Медики госпитализировали потерпевшую в больницу, однако спасти ее не удалось.

Как известно, девушка 2005 года рождения. Все обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Как сообщал ранее УНИАН, в Одессе умерла спортсменка, которая получила тепловой удар и исчезла во время марафона.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter