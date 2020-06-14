На Херсонщине выясняют обстоятельства загадочной смерти 15-летней девушки
23:51, 14 июня 2020Происшествия
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Медики госпитализировали потерпевшую в больницу, однако спасти ее не удалось.
Девушку нашли возле заброшенной недостройки / Фото ua.depositphotos.com
14 июня, в Каховке на Херсонщине, нашли несовершеннолетнюю девушку без сознания.
Ее обнаружили возле аварийного недостроя на улице Мелитопольской, сообщила пресс-служба Национальной полиции.
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На место по вызову сразу же приехала “Скорая помощь”. Медики госпитализировали потерпевшую в больницу, однако спасти ее не удалось.
Как известно, девушка 2005 года рождения. Все обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
Как сообщал ранее УНИАН, в Одессе умерла спортсменка, которая получила тепловой удар и исчезла во время марафона.
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