В Одессе умерла спортсменка, которая получила тепловой удар и пропала во время марафона

Екатерина Катющева 8 часов без сознания пролежала на земле в пустынной местности при температуре воздуха почти 40 градусов.

В Одессе умерла спортсменка Екатерина Катющева, которая получила тепловой удар и пропала во время марафона.

Как сообщил пресс-секретарь Одесской ОГА, участник марафона Денис Соколов женщина умерла сегодня вечером.

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«К сожалению, Катя ушла из жизни. Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли», - сказал Соколов.

Он отметил, что спортсменка 8 часов без сознания пролежала на земле в пустынной местности при температуре воздуха почти 40 градусов.

Как сообщал УНИАН, Катющеву, которая 13 июня пропала во время марафона Odessa Ultra-Trial Kuyalnik, искали 8 часов. Спортсменка исчезла в районе Куяльницкого лимана, по дороге к финишу.

Девушку искали полицейские, в том числе кинологи с собаками и спецподразделение с приборами ночного видения, и волонтеры.

Катющеву, пребывавшую без сознания, нашли возле лимана и доставили в областную больницу. Оказалось, что спортсменка сначала получила тепловой удар и потеряла сознание, затем, пролежав до ночи в болотистой почве, переохладилась.

Катющева была членом сборной команды Украины по суточному бегу.

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