Газ из баллончика попал еще и на ребенка - 6-летняя девочка находилась от места происшествия в 20 метрах, но все равно пострадала.

В Киеве таксист агрессивно отреагировал на замечание от проезжающего рядом автомобилиста. Из-за этого мужчина устроил потасовку, во время которой обрызгал оппонента и его девушку газом из баллончика. Более того, из-за действий таксиста пострадали не причастные к конфликту женщина и ее 6-летняя дочь.

Об этом в Facebook сообщает сообщество "Киев Оперативный".

Так, мужчина вместе со своей девушкой ехали по Киеву и чудом избежали ДТП из-за того, что водитель такси нарушил правила дорожного движения и осуществил поворот с полосы, которая предназначается только для разворота. Водитель эмоционально отреагировал на действия таксиста и громко ему посигналил, добавив к этому громкие матерные высказывания.

Читайте такжеУгрожали разбить колонку: пенсионерки в Мелитополе набросились на подростков из-за громкой музыкиОднако мужчина за рулем такси решил отстоять свою позицию и поехал следом за авто, из которого ему посигналили из-за нарушения ПДД. Таксист догнал своих "обидчиков" на стоянке у супермаркета и подошел к машине с газовым баллончиком в руках.

После короткой словесной перепалки, в которой мужчина пытался объяснить таксисту, что тот нарушил правила, началась потасовка. Водитель одной из известных служб Киева задул баллончиком в лицо человека. Девушка пострадавшего мужчины выбежала из авто и попыталась остановить агрессивного таксиста, но он начал брызгать газом и на нее.

Более того, газ отнесло ветром к перекрестку, по которому переходили дорогу женщина и ее 6-летняя дочь. Едкое вещество попало на лица непричастных к конфликту людей. Ребенок был сильно напуган, у матери еще долго пекло глаза. Об этом она рассказала в комментариях к видео инцидента.

Мать пострадавшего ребенка сразу же обратилась в полицию, инцидент зафиксировали, на место происшествия приезжал следователь. Теперь ситуацией займутся правоохранители.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве неизвестные устроили экстремальный дрифт на Софийской площади. В одном из авто была известная певица.

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Автор: Полина Кузенко