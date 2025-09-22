Ким согласен на переговоры, если Вашингтон перестанет настаивать на отказе его страны от ядерного оружия.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что открыт к переговорам с США, если Вашингтон перестанет настаивать на отказе его страны от ядерного оружия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейские госСМИ.

Ким заявил, что "до сих пор хранит тёплые воспоминания о президенте США (Дональде) Трампе", при этом подчеркнул, что никогда не откажется от ядерного арсенала ради снятия санкций.

"Если Соединённые Штаты откажутся от абсурдной одержимости нашей денуклеаризацией, примут реальность и захотят подлинного мирного сосуществования, у нас нет причин не сесть за стол переговоров с Соединёнными Штатами", — заявил Ким.

Это первый случай, когда Ким упомянул Трампа по имени с момента инаугурации президента США в январе, заявила Рэйчел Минён Ли, эксперт по Северной Корее из американского Центра Стимсона.

"Это приглашение Кима Трампу пересмотреть политику США в отношении денуклеаризации, подразумевающее, что если США откажутся от денуклеаризации, он сможет встретиться с Трампом лицом к лицу", - отметила она

При этом Ким резко отверг любые поэтапные планы по денуклеаризации, заявив, что недавние попытки Вашингтона и Сеула начать диалог "были лицемерными", поскольку их фундаментальное намерение ослабить КНДР и уничтожить его режим осталось неизменным.

"Мир уже прекрасно знает, что делают Соединённые Штаты, когда заставляют страну отказаться от ядерного оружия и разоружиться", — сказал Ким. "Мы никогда не откажемся от нашего ядерного оружия".

Ли из Центра Стимсона заявила, что высказывания Кима, похоже, были направлены на то, чтобы заблокировать участие Южной Кореи в этом вопросе.

"Возможно, он хочет опередить правительство (Южной Кореи) и отговорить администрацию Трампа от сотрудничества, повторив, что Южная Корея — отдельная страна и, следовательно, не может быть стороной в северокорейской ядерной проблеме", — сказала она.

Ранее СМИ сообщали, что Северная Корея готовится к масштабному военному параду в октябре в честь 80-летия основания правящей партии страны.

не исключается также визит китайского лидера Си Цзиньпина в Пхеньян для участия в предстоящем мероприятии.

