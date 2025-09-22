Повреждены дома и авто, но обошлось без пострадавших.

Вечером воскресенья, 21 сентября, в селе Зимняя Вода Львовского района произошел взрыв. Инцидент произошел около 20:20, сообщение о нем поступило на спецлинию "102".

По данным полиции Львовской области, в результате взрыва никто не пострадал. Однако повреждения получили окна жилых домов, несколько автомобилей и ограждения.

На месте работают взрывотехники, следователи, оперативники криминальной полиции и другие службы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и решают вопрос о правовой квалификации события.

Другие инциденты

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе взорвалась машина, когда в нее сел мужчина. Как сообщили в региональном главке Нацполиции, происшествие произошло в Киевском районе города.

Сообщение о взрыве автомобиля марки Opel на улице Варненской поступило на спецлинию 102. По предварительной информации, пострадал мужчина, который находился внутри транспортного средства. По данным правоохранителей, сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Впоследствии стало известно, что в селе Подрясное вблизи Львова в помещении офиса автосервиса с огнестрельными ранениями обнаружили тела двух мужчин. Позже в полиции уточнили, что во время конфликта мужчина, который арендовал помещение, сначала застрелил арендодателя, а затем совершил самоубийство, совершив смертельный выстрел себе в грудь .

