Ученые расшифровали данные радиосигнала, который летел по Вселенной 10 миллиардов лет

Такие сигналы, встречавшие на пути множество галактик, помогают создать карту распределения материи в космосе.

В марте 2024 года Земли достиг радиовсплеск из далекой Вселенной, который прибыл сюда примерно после 10 миллиардов лет полета. Как пишет earth.com, астрономы называют его быстрой радиовспышкой (fast radio burst) - FRB 20240304B. Ведь длилась она всего несколько тысячных долей секунды. Но за это время радиовспышки выделяют столько энергии, сколько наше Солнце излучает за несколько дней.

Вспышку локализовали с помощью радиотелескопа MeerKAT, который расположен в Южной Африке. А затем с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба подтвердили галактику, откуда она прибыла.

Эти вспышки достаточно информативны, потому что содержат подсказки о газовых и магнитных полях между их источником и Землей. Каждая из них несет на себе отпечаток материи, через которую прошла.

Считается, что источником радиовспышек являются магнетары, то есть сверхплотные остатки взрывов молодых звезд, с чрезвычайно сильным магнитным полем. Быстрая радиовспышка, проходя сквозь пространство, взаимодействует с ионизированным газом - плазмой, которая составляет большинство видимой материи во Вселенной. Это оставляет свой отпечаток в радиоволнах и можно вычислить, сколько материи встретила вспышка, странствуя по Вселенной. Поэтому вспышки позволяют уточнить данные о распределении материи во Вселенной и помогают картографировать зоны магнитных полей.

Изучением вспышки занималась международная команда, которую возглавила Маниша Калеб из Университета Сиднея. Свои выводы они опубликовали в исследовании.

Ученые определили, что FRB 20240304B имеет красное смещение - они поняли это по длине радиоволн. Это означает, что вспышка произошла, когда Вселенной было всего около 3 миллиардов лет. Это время ученые называют "космическим полуднем", и тогда Вселенная формировала звезды с самой высокой скоростью - то есть это время было пиком в истории космического звездообразования. А источник вспышки FRB 20240304B был активным уже тогда, пока в галактиках формировались молодые звезды.

"Результаты изучения вспышки показывают, что небольшие галактики, где активно образуются звездоподобные явления, могут содержать мощные радиодвигатели. Это открытие добавляет новое направление для исследований популяций и разработки обследований", - говорится в статье.

Как писал УНИАН, теорию о том, что источником радиовспышек являются магнетеры ученые опубликовали в 2022 году. Магнетары - это редкий тип нейтронной звезды, но они имеют сверхмощное магнитное поле. Сейчас известно о существовании 30 подобных звезд. При этом зафиксировано создание радиовспышек во время изменений в скорости вращения звезд. Ученые говорят, что в этот момент происходит высвобождение колоссального количества энергии.

Но есть также теория, что радиовспышки свидетельствуют о существовании внеземных технологий. И являются сигналами от инопланетных цивилизаций.

