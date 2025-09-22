В последние дни магнитное поле нашей планеты было спокойным.

В течение 20 и 21 сентября геомагнитное поле стабилизировалось и магнитных бурь не наблюдалось. Однако в понедельник, 22 сентября, есть небольшая вероятность магнитной бури уровня G1. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообщается, высокоскоростной поток корональной дыры может стать сегодня геоэффективным. Ожидается, что это приведет к некоторым активным периодам с небольшой вероятностью отдельных периодов шторма G1.

Магнитные бури - что важно знать

Чаще всего причиной магнитных бурь становится солнечная вспышка или выброс корональной массы: миллиарды тонн плазмы устремляются в космос и достигают нашей планеты. Когда эти частицы сталкиваются с магнитосферой, поле Земли "колеблется" и возникает буря.

Магнитные бури - естественная часть солнечной активности, но в современном мире они приобретают особое значение. Мы сильно зависим от спутниковых технологий, интернета, GPS и электроэнергии, а все эти системы уязвимы перед всплесками космической погоды.

Учёные постоянно отслеживают активность Солнца, чтобы предупреждать о бурях заранее. Для большинства людей они проходят незаметно, но для чувствительных - это дни, когда стоит снизить нагрузки, больше отдыхать и пить достаточно воды.

