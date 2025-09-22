Певица написала трогательный пост.

Известная украинская певица Гайтана сообщила о смерти близкого человека. Как оказалось, недавно не стало ее отца, который родом из республики Конго.

В своем блоге в Instagram представительница Украины на Евровидении-2012 поделилась печальной новостью. В посте она отметила, что ее папа Клевер Эссами ушел из жизни, почтив память о нем.

"Я всегда буду любить тебя и всегда буду носить в себе твою драгоценную любовь. Твою доброту, твою улыбку, твои теплые объятия, твою мудрость, твою веру и твой любящий взгляд... Слезы радости, которые мы проливали каждый раз, когда встречались, звук твоего голоса, полного боли и заботы в самые тяжелые времена моей жизни. Я храню все это в себе, папа. Я глубоко в сердце берегу твои сильные молитвы. Они дают мне силу каждый день", - написала Гайтана.

Артистка также добавила, что отец научил ее многим жизненно важным вещам и поддерживал ее в важные моменты. Она заверила, что будет передавать его мудрость своей дочери.

"Ты научил меня жить без страха, верить, что небо открыто. Теперь я учу тому же свою дочь. И даже если я не могу видеть тебя своими глазами, я вижу тебя четче, когда закрываю их. Я чувствую тебя рядом с собой. Покойся с миром, мой дорогой папочка. Спасибо тебе за все", - отметила певица.

