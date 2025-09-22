Состояние актера все больше ухудшается.

Известный украинский актер театра и кино Дмитрий Завадский внезапно попал в больницу. По предварительной информации у него случился инсульт.

Как сообщил ведущий актер дубляжа в Украине Павел Скороходько в Facebook, состояние артиста театра им. Ивана Франко все больше ухудшается. Предварительно врачи диагностировали у Дмитрия инсульт.

"Друзья, в нашем актерско-дубляжном сообществе снова неспокойно. Наш коллега, актер театра им. Ивана Франко, гений дубляжа Дмитрий Завадский в больнице. По состоянию на первую половину дня, у него было подозрение на инсульт. Только что стало известно, что ему стало хуже. К сожалению, точного диагноза, как и его текущего состояния, я не знаю", - отметил Скороходько.

Видео дня

Позже на связь вышла коллега Завадского, актриса Антонина Хижняк, которая подтвердила, что у Заслуженного артиста Украины действительно случился инсульт. Сейчас сообщество дубляжа организовало сбор средств на лечение Дмитрия.

"Этот голос вы слышите в каждом фильме, мультике, сериале, Дмитрий Завадский легенда украинского дубляжа и талантливый актер. К сожалению, у него случился инсульт. Дубляжным сообществом мы собираем средства на лечение", - написала в Instagram звезда "Поймать Кайдаша".

Напомним, что недавно стали известны подробности лечения актрисы Екатерины Тышкевич, которая дня отметила свое 31-летие.

Вас также могут заинтересовать новости: