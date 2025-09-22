Миллиардер и президент поделили момент на переполненном стадионе.

В воскресенье на стадионе "Стейт Фарм" в Аризоне состоялась поминальная служба по консервативному активисту Чарли Кирку, которая собрала десятки тысяч людей. Среди присутствующих были и две ключевые фигуры американской политики и бизнеса - Илон Маск и Дональд Трамп.

Как пишет Business Insider, Маск и Трамп коротко пообщались, пожали друг другу руки, после чего Маск пересел. Последний раз их вместе видели 30 мая на пресс-конференции в Овальном кабинете, посвященной отставке Маска с должности в DOGE. Тогда между ними продолжался публичный спор.

На церемонии выступили несколько членов администрации Трампа, в том числе Джей Ди Вэнс, а также другие известные консервативные лидеры. Стадион, рассчитанный на 60 тысяч мест, был переполнен, а еще больше людей остались наблюдать за событием снаружи.

Видео дня

По информации Daily Mail, эксперт по чтению по губам выяснил содержание короткого разговора между Трампом и Маском. Президент США обратился к бизнесмену словами:

"Как дела? Илон, я слышал, ты хотел пообщаться... Давай попробуем найти способ наладить ситуацию".

Маск кивнул в ответ. Напоследок Трамп пожал ему руку и добавил:

"Я скучал по тебе".

Конфликт Трампа и Маска

В мае Трамп и Маск устроили публичную ссору. После того, как миллиардер раскритиковал "великий и прекрасный" закон о расходах и налогах, президент США заявил, что "разочаровался" в нем.

В свою очередь глава Белого дома писал, что Маск "сошел с ума", на что тот обвинил президента во лжи.

Впоследствии Маск поддержал идею о том, что Трампу надо объявить импичмент, а должность президента США, по его мнению, должен был бы получить вице-президент Джей Ди Вэнс. Миллиардер также критиковал введенные Трампом пошлины, которые, по его словам, "вызовут рецессию во второй половине этого года".

Вас также могут заинтересовать новости: