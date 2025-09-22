Уже завтра температура в столице снизится.

Начало недели, 22 сентября, в Киеве будет по-летнему теплым. 23 сентября температура снизится на пару градусов, а со среды уже похолодает заметно. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Сегодня же в столице ожидается ясный и безоблачный день, в течение которого воздух прогреется аж до +28°. Без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление немного пониженное, 750-751 миллиметр ртутного столба.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +28°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°.

В Тернополе 22 сентября ночью будет +12°, днем +27°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +28°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +12°, днем +28°, небольшая облачность.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°., дождь.

В Виннице сегодня будет +13°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +12°, днем +27°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+28°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ночью +12°, днем +28°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +28°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+28°.

В Одессе 22 сентября - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +27°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +10°, днем +27°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +27°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +11°, а днем +28°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +28°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +11°...+26°.

В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +10°, днем +28°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +11°, днем +28°.

