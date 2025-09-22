В результате удара по Запорожью погибла женщина.

Сегодня ночью Россия в очередной раз атаковала ряд областей Украины, в результате вражеской атаки зафиксированы разрушения инфраструктурных объектов и жилых домов, бушуют пожары, есть жертвы.

Так, председатель Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что в результате дроновой атаки зафиксированы последствия в четырех районах области.

В Вышгородском районе возник пожар лесной подстилки, в Фастовском районе - пожар частного дома.

Видео дня

Кроме того, в Обуховском районе в результате сбития вражеской цели произошло падение обломков на многоэтажный незаселенный дом. А в Бориспольском районе возник пожар частного дома. Повреждены транспортные средства и еще один частный дом.

Он отметил, что известно об одном пострадавшем в Бориспольском район - мужчина 1993 года рождения получил слепое осколочное ранение плеча.

Также под атакой российских дронов оказались СУМЫ. По данным и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря, два удара пришлись по промышленным объектам, еще один - по учебному заведению. В близлежащих многоэтажках выбиты окна и повреждены балконные рамы.

В результате атаки пострадал охранник предприятия, куда попал один из вражеских беспилотников.

Кроме того, глава Запорожской ОГА сообщил, что утром россияне направили на город не менее 5 КАБов. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры и промышленности, бушуют пожары.

Впоследствии он сообщил, что в результате атаки погибла женщина, информация о пострадавших устанавливается.

Атаки РФ по Украине

Напомним, в ночь на 20 сентября Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами, запустив более 600 целей.

в Днепре было зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку. В результате обстрела десятки людей ранены, трое погибли.

Издание Bloomberg отмечало, что Владимир Путин понял, что военная эскалация является лучшим способом заставить Украину пойти на переговоры на его условиях, а президент США Дональд Трамп вряд ли сделает что-то серьезное, чтобы укрепить оборону Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: