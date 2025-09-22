Дроны поразили ключевую инфраструктуру железной дороги в Краснодарском крае.

В Краснодарском крае РФ дроны поразили тяговую подстанцию "Каневская". Зафиксировано по меньшей мере пять попаданий, сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на местных.

Подстанция обеспечивает электроснабжение железной дороги, преобразуя и распределяя напряжение для локомотивов. Она поддерживает движение пассажирских и грузовых поездов и является важной частью инфраструктуры российской железной дороги.

Кроме этого, сообщается о взрывах в районах НПЗ в Славянске-на-Кубани и Ярославле. Деталей по этим ударам пока нет.

Зато министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 22 сентября сбило 114 дронов, которые якобы запустила Украина. Больше всего дронов, по данным ведомства, было обезврежено над Ростовской областью и Краснодарским краем.

В Оперативном штабе Краснодарского края отметили, что обломки беспилотников упали на тяговую электрическую подстанцию в Стародеревянковской, вызвав повреждения объекта.

Другие атаки на оккупантов

Как сообщал УНИАН, во временно оккупированном Крыму в воскресенье, 21 сентября, раздавались громкие взрывы, оккупанты сообщили о "прилете" по пансионату Терлецкого в Форосе и еще по нескольким объектам.

Примечательно, что в росСМИ также отмечают, что атака произошла якобы на элитную дачу ФСБ России, где неоднократно отдыхал лично и российский диктатор Владимир Путин. Мониторинговые паблики же пишут, что произошло поражение "правительственного здания" в Крыму.

