Главным вопросом является то, будет ли альянс сбивать российские самолеты в случае очередного нарушения.

Эстония планирует обратиться к союзникам по НАТО с просьбой о дополнительной помощи в обороне воздушного пространства над Балтийским морем, поскольку восточные члены альянса пытаются отреагировать на третье нарушение воздушного пространства НАТО РФ за этот месяц. Об этом пишет Bloomberg.

Известно, что Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание в понедельник, чтобы обсудить последнее нарушение, которое в Таллинне назвали "частью более широкой российской кампании с целью проверить решимость Европы и НАТО".

Кроме того, Эстония применила статью 4 договора НАТО, которая предусматривает консультации и может открыть путь к реальным действиям среди союзников.

"Растущая частота нарушений воздушного пространства Россией смутила восточных членов Организации Североатлантического договора и вызвала опасения, что это может быть одной из попыток Москвы отвлечь часть ресурсов альянса от поддержки Украины. Но главный вопрос для альянса заключается в том, где он готов провести границу, если вторжения будут продолжаться", - анализируют в издании.

Также вопрос заключается в том, отреагируют ли США более серьезно на такой инцидент. В частности во время выступления в Овальном кабинете в пятницу президент США Дональд Трамп не дал четкого ответа относительно реакции его страны.

"Мне это не нравится. Когда такое случается, это может быть большой проблемой. Но я сообщу вам позже", - сказал американский лидер.

Будет ли НАТО сбивать российские самолеты в случае очередного нарушения?

В Bloomberg напомнили, что пример такого события уже есть. В частности, в 2015 году турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик, который проигнорировал несколько предупреждений и вторгся в воздушное пространство Турции.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что "существуют, безусловно, различные параметры применения силы". На этот раз российские самолеты "были выведены", но "они не покинули территорию так быстро, как могли бы".

"Статья 4 и консультации в НАТО с нашими союзниками, а также с верховным главнокомандующим прояснят, что мы будем делать в следующий раз. Но НАТО работает, и НАТО готово", - заверил он.

Нарушение воздушного пространства Эстонии - что известно

Напомним, в пятницу НАТО подняло в воздух итальянские истребители F-35, а также шведские и финские самолеты быстрого реагирования после того, как три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом. В целом это продолжалось 12 минут.

Тогда министр иностранных дел страны назвал это "беспрецедентно дерзким" вторжением и подчеркнул, что "российские истребители были в считанных секундах от столицы страны НАТО", имея в виду Таллинн.

В то же время глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас назвала этот инцидент "чрезвычайно опасной провокацией".

В свою очередь в Министерстве обороны РФ отрицали, что его самолеты вторглись в воздушное пространство Эстонии, заявив, что авиация следовала по запланированному маршруту из Республики Карелия, которая граничит с Финляндией, в Калининградскую эксклаву.

