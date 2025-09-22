Круизный лайнер будет ходить по Дунаю, предусмотрено несколько вариантов маршрута.

Морские и речные круизы позиционируются как хороший вариант для семейного отпуска, или романтического путешествия на двоих. Поэтому соло туристы не часто выбирают именно такой вид отдыха. Однако в последнее время спрос на одиночные туры растет, и круизная индустрия реагирует.

Как пишет DailyMail, в 2027 году планируют спустить на воду первый в истории круизный лайнер, построенный специально для индивидуальных путешественников. Судно MS George Eliot будет иметь 70 кают и люксов и будет оформлено в стиле пятизвездочного бутик-отеля с использованием роскошных материалов.

Гостям будут предлагать изысканное меню в формате шведского стола и ужина из четырех блюд. Это не считая бистро и панорамного лаунж-бара.

На борту будет типичный для круизных лайнеров набор дополнительных услуг, таких как оздоровительная зона с массажем, салоны красоты, терраса для солнечных ванн, бассейн, гольф-зона и тому подобное.

Сообщается, что лайнер сможет вместить до 132 пассажиров, что означает, что по крайней мере часть из тех 70 кают будут многоместными.

Ожидается, что судно будет ходить по нескольким 8- и 15-дневным маршрутам по Дунаю. Путешественники смогут посетить такие живописные города как Вена, Будапешт и Зальцбург.

Объявленные цены пока выглядят довольно кусачими - от 2900 фунтов стерлингов (3300 евро) за 8-дневный круиз и от 5700 фунтов (6500 евро) за 15-дневное путешествие.

