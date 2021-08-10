Владелец животного обратился в полицию.

В одной из ветеринарных клиник Киева по ошибке стерилизовали здоровую собаку, которую привезли туда всего лишь на стрижку (груминг).

Об этом на своей странице в Facebook рассказал владелец собаки Максим Шульженко.

"Спасибо, что хоть лапы не отрезали", – отметил он.

По его словам, инцидент произошел в ветеринарной клинике "Здоровье животных", которая считается одной из лучших в Киеве,

"По какой-то никому не понятной причине помимо груминга ветклиника сделала собаке, которая недавно родила щенков и у которой еще есть молоко, операцию под общим наркозом по стерилизации. Сказать, что это треш, наверное, не сказать ничего", – отметил владелиц собаки.

Читайте такжеСобаку не могли оттащить шесть человек: в Днепре ротвейлер растерзал бездомного щенка – соцсети"Оправдания были разные, то перепутали какие-то записи, то ещё что-то. По итогу признались, что просто перепутали. Апофеозом извинений сотрудников стало – ну, мы за эту манипуляцию не возьмем с вас денег. Улыбнули конечно, спасибо что еще не додумались требовать оплаты за это", – добавил Максим Шульженко

Об инциденте владелец собаки сообщил в полицию.

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Автор: Катерина Шварц