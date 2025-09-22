Сегодня температура в Украине повысится чуть ли не до +30°.

Новая рабочая неделя в Украине начнется с летнего тепла. Сегодня температура по всей стране повысится еще сильнее, чем было накануне. Столбики термометров практически по всей стране покажут аномальные +25°...+28°, а на крайнем востоке +29°. Осадков не ожидается, лишь небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +28°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +28°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°.

В Тернополе 22 сентября ночью будет +12°, днем +27°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +28°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +12°, днем +28°, небольшая облачность.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°., дождь.

В Виннице сегодня будет +13°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +12°, днем +27°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+28°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ночью +12°, днем +28°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +28°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+28°.

В Одессе 22 сентября - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +27°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +10°, днем +27°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +27°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +11°, а днем +28°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +28°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +11°...+26°.

В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +10°, днем +28°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +11°, днем +28°.

22 сентября - какой сегодня праздник, приметы погоды

22 сентября - Анны и пророка Иоакима. По приметам, если с вишни ещё не опали листья, то заморозки будут нескоро.

