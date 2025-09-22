Новая рабочая неделя в Украине начнется с летнего тепла. Сегодня температура по всей стране повысится еще сильнее, чем было накануне. Столбики термометров практически по всей стране покажут аномальные +25°...+28°, а на крайнем востоке +29°. Осадков не ожидается, лишь небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +28°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +28°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°.
- В Тернополе 22 сентября ночью будет +12°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +28°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +12°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°., дождь.
- В Виннице сегодня будет +13°...+27°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник ночью будет +12°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+28°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет ночью +12°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+28°.
- В Одессе 22 сентября - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +27°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +10°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.
- В Запорожье температура ночью +10°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +11°, а днем +28°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +28°.
- В Днепре температура ночью будет +12°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +11°...+26°.
- В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +10°, днем +28°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью +11°, днем +28°.
22 сентября - какой сегодня праздник, приметы погоды
22 сентября - Анны и пророка Иоакима. По приметам, если с вишни ещё не опали листья, то заморозки будут нескоро.