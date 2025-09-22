22фото Pixabay

Новая рабочая неделя в Украине начнется с летнего тепла. Сегодня температура по всей стране повысится еще сильнее, чем было накануне. Столбики термометров практически по всей стране покажут аномальные +25°...+28°, а на крайнем востоке +29°. Осадков не ожидается, лишь небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +28°.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +28°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°.
  • В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°.
  • В Тернополе 22 сентября ночью будет +12°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +28°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +12°, днем +28°, небольшая облачность.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°., дождь.
  • В Виннице сегодня будет +13°...+27°, небольшая облачность.
  • В Житомире в понедельник ночью будет +12°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+28°, небольшая облачность.
  • В Черкассах сегодня будет ночью +12°, днем +28°, небольшая облачность.
  • В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +28°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+28°.
  • В Одессе 22 сентября - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +27°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +10°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.
  • В Запорожье температура ночью +10°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +11°, а днем +28°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +28°.
  • В Днепре температура ночью будет +12°, днем +28°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +11°...+26°.
  • В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +10°, днем +28°.
  • В Северодонецке - ясно, температура ночью +11°, днем +28°.

22 сентября - какой сегодня праздник, приметы погоды

22 сентября - Анны и пророка Иоакима. По приметам, если с вишни ещё не опали листья, то заморозки будут нескоро.

