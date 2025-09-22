Уже на этой неделе погода в Украине существенно изсенится.

Теплая погода в Украине продержится лишь до середины текущей недели, а потом придет похолодание. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик и метеоролог Наталья Диденко.

В частности, и в Киеве тепло до +24...+28 градусов будет еще недолго.

"Уже 25-26 сентября к нам приблизится холодная воздушная масса арктического происхождения и также циклоны. А циклоны – это влажные образования с низким атмосферным давлением. Поэтому погода резко изменится", - прогнозирует Наталья Диденко.

Также она прокомментировала свой более ранний прогноз о снеге, который ожидается уже в конце этой недели.

"Что касается снега в Карпатах, то не стоит драматизировать. Это высокогорье, и сочетание очень низкой температуры воздуха и влажности может провоцировать мокрый снег. О дальнейшем распространении я бы не говорила, потому что это прогноз очень ранний. Но есть высокая вероятность мокрого снега в Карпатах", - уточнила она и добавила, что снег в октябре и даже ноябре никогда долго не лежит. Поэтому вряд ли можно говорить о длительном похолодании в сентябре.

Снег в Украине - прогноз

Напомним, ранее Натальи Дяденко предупредила, что уже в ближайшие выходные в Украине возможен снег. По ее данным, осадки будут преимущественно в виде дождя, а снег вероятен лишь местами в западной части.

