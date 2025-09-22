Европа не поставляла Тайваню дорогостоящее оружие около трёх десятилетий из-за опасений навлечь на себя гнев Пекина.

Европа усилила свою позицию на рынке вооружений Тайваня, где долгое время доминировали США. Как пишет Reuters, страны региона предпринимают осторожные шаги, чтобы помочь острову противостоять всё более агрессивному Китаю.

Тайвань традиционно полагался на США в большинстве закупок оружия. Европа же, напротив, не поставляла Тайбэю дорогостоящую продукцию около трёх десятилетий из-за опасений навлечь на себя гнев Пекина, который считает остров своей территорией.

Однако теперь Тайбей находит всё более благожелательный отклик в некоторых странах Центральной и Восточной Европы, особенно после вторжения России на Украину в 2022 году, отмечает Reuters.

Видео дня

Так, министр обороны Тайваня Веллингтон Ку посетил чешский павильон на Тайбэйской выставке аэрокосмических и оборонных технологий на прошлой неделе, где его приветствовал председатель Комитета по иностранным делам, обороне и безопасности Сената Чехии Павел Фишер.

Немецкое торговое представительство в Тайбэе также впервые приняло участие в выставке, заявив, что "представляет инновационные достижения и промышленный потенциал Германии в области аэрокосмической промышленности и безопасности".

Компания Airbus, также дебютировавшая на выставке, представила большой тактический беспилотник Flexrotor с вертикальным взлётом и посадкой, предназначенный для разведывательных и рекогносцировочных миссий продолжительностью до 14 часов.

Ещё одним свидетельством того, что Европа меньше нервничает по поводу взаимодействия с Тайбэем, стало посещение министром иностранных дел Тайваня Линь Цзя-лун в этом месяце Праги, Рима и Вены. Министр иностранных дел Китая Ван И посетил Австрию всего за неделю до Линя.

"Сейчас осторожность значительно снизилась. Мир изменился из-за Украины", — заявил один из руководителей тайваньского производителя беспилотников военного назначения, работающего с европейскими партнёрами.

Европейское оружие - новости

Дроны-перехватчики становятся новейшим видом вооружения, и страны Европы уже представили свои первые разработки в этой сфере.

Так британская MARSS продемонстрировала одну из своих новейших моделей — Interceptor MR со встроенным искусственным интеллектом в варианте средней дальности.

Швейцарский производитель вооружений Destinus также представил свою новую систему перехватчиков Hornet, предназначенную для уничтожения дешёвых дронов. А британский стартап Cambridge Aerospace перед выставкой DSEI представил свою разработку Skyhammer.

Вас также могут заинтересовать новости: