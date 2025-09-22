Также 20 и 21 сентября войска РФ атаковали на северо-восток от Харькова возле Волчанска и Синельниково.

Российские оккупанты пытаются проникнуть на оборонительные линии ВСУ на Купянском направлении одновременно в нескольких районах. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Кроме того, армия РФ 21 сентября продолжила наступление на севере Сумщины, но не имела успеха.

В то же время российские военные блогеры сообщали, что украинские войска контратаковали в некоторых районах Сумской области. На севере Харьковщины российские захватчики продвинуться тоже не смогли.

В свою очередь 20 и 21 сентября войска РФ атаковали на северо-восток от Харькова возле Волчанска и Синельниково, в направлении Бочкового и на восток от Большого Бурлука в направлении Одрадного. Что касается Купянского направления, то россияне там имели небольшое продвижение.

Также украинский военный наблюдатель Константин Машовец заявил 21 сентября, что российские оккупанты, скорее всего, захватили Кондрашовку к северу от Купянска.

Он рассказал, что армия РФ пытается использовать свое численное преимущество в боеспособной пехоте, чтобы проникнуть на украинские оборонительные линии на Купянском направлении одновременно в нескольких районах. Россияне проводят преимущественно боевые действия на западном (правом) берегу реки Оскол, ведь имеют трудности с переброской тяжелой техники с восточного (левого) берега.

Кроме того, захватчики РФ продолжили наступление на Лиманском направлении, однако подтвержденного прогресса не смогли достичь. Несмотря на то, что российские милблогеры уверяли, что враг захватил Шандриголово, пока подтверждений этим заявлениям нет.

В то же время оккупанты продолжили наступление на Северском направлении, тактическом направлении Константиновка-Дружковка и в районе Доброполья, однако успеха нигде не достигли.

Также военные блогеры РФ сообщали, что противник продвинулся на северо-восток от Чунишино и в центральной части Новопавловки, что к югу от Покровска, до окраин Новопавловки, в микрорайоне Южный на юге города, однако подтверждения этому нет.

В свою очередь захватчики не смогли продвинуться на востоке и западе Запорожской области, а также на Херсонщине.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Ранее военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев объяснил замысел оккупантов в Харьковской области. По его словам, они будут пытаться прорываться к Купянску, чтобы отвлечь украинские войска и оттянуть наши ресурсы.

"Действия российских оккупантов в районе Купянска носят именно информационный характер. То есть россияне хотят показать, что удар по Купянску - это и есть основное направление их наступления. Это классическая схема "тысячи порезов" - одновременное нанесение ударов по нескольким направлениям с целью отвлечения оперативных резервов ВСУ с ключевых направлений российского наступления, а это - Донецкая область", - отметил Снегирев.

Также сообщалось, что россиян утопили в трубе, по которой те пытались идти в сторону Купянска. В оперативном командовании "Север" Сухопутных войск ВСУ отметили, что ситуация на Купянском направлении остается напряженной, поскольку город - стратегическая цель для врага.

"Оккупанты накапливали силы возле Радьковки и Голубовки; газопровод поврежден и затоплен. Попытки переправ через реку Оскол на лодках - большинство уничтожено артиллерией, минометами и FPV-дронами", - отметили военные.

