Исполнительница после дрифта уже поделилась эмоциями.

В одном из двух автомобилей, которые устроили дрифт в центре Киева – на Софийской площади, была певица Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко).

Исполнительница села в авто, а потом начался дрифт, свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале Сегодня.

Певица отметила, что утро начинается не с кофе.

Позже артистка эмоционально прокомментировала поездку в авто, которое дрифтовало. Ролик, на котором Alyona Alyona запечатлена в авто после поездки, появился в Instagram Stories redbullua.

"Ну и страшно, это офигенно. Классно, мне кажется, не успеваешь ничего понять, что случилось…", – сказала певица.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Софийской площади возле памятника гетману Богдану Хмельницкому дрифтовали два авто.

Сьемка не была санкционированной, из-за дрифта площадь загрязнена рисунками шин авто, поэтому местные власти обратились в полицию.

В полиции признали случившееся хулиганством (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса). Правоохранители выяснили, что в центре столицы снимали рекламный ролик. Участников и организаторов съемки начали разыскивать.

В Украине за хулиганство, совершенное без применения оружия, грозит штраф или до пяти лет лишения/ограничения свободы.

Автор: Екатерина Присяжнюк