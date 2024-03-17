По словам Дмитрия Лубинца, силовые задержания призывников, избиения, угрозы, запугивания недопустимы в демократическом обществе.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец возмущен задержанием львовского волонтера Кирилла Тарана представителями местного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Лубинца, представитель омбудсмена во Львовской области сразу прибыл в Шевченковский РТЦК, чтобы выяснить ситуацию на месте. Ему предоставили беспрепятственный доступ к документам по Тарану.

"Также по этому делу состоялось совещание с областным ТЦК. Решили назначить повторное прохождение ВВК, по итогам которого областное ТЦК будет принимать решение по Кириллу Тарану. В то же время, начальник Львовского областного ТЦК и СП Артур Ниязов согласился, что было нарушение. Он сообщил, что по факту инцидента с задержанием Кирилла Тарана назначили служебное расследование, по результатам которого виновных привлекут к ответственности", - сообщил Лубинец.

Он подчеркнул, что силовые задержания призывников, избиения, угрозы, запугивания недопустимы в демократическом обществе.

"Обращаюсь к органам военного командования по усилению контроля и неукоснительного соблюдения требований законодательства при проведении мобилизационных мероприятий, воинского учета граждан и прохождения ими ВВК", - добавил омбудсмен.

Задержание волонтера работниками ТЦК во Львове

Вечером 15 марта во Львове военкомы силой запихнули волонтера в машину без вручения повестки. Как сообщила жена задержанного Кирилла Тарана Виолетта, работники ТЦК якобы порвали ее мужу куртку, разбили очки и телефон.

Как рассказала женщина, Кириллу не вручали повестки на месте задержания. При этом мужчина отказался проходить ВВК, потому что не имел при себе медицинских документов, которые хотел бы предоставить комиссии.

Позже руководитель Львовского областного ТЦК и СП Артур Ниязов в комментарии УНИАН сообщил, что по данному инциденту начата служебная проверка, поскольку записанное видео - это прецедент для расследования. При этом, по его словам, "виновные должностные лица обязательно будут наказаны".

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