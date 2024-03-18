В областном ТЦК и СП обещают провести проверку и наказать виновных должностных лиц.

В сети появилось видео камер наблюдения, на котором во Львове мужчины в военной форме силой затаскивают прохожего в микроавтобус. Его обнародовала в Instagram жена задержанного Виолетта Таран. Она утверждает, что ее мужа просто похитили, а повестку вручили "задним числом".

Виолетта Таран - жена львовского волонтера Кирилла Тарана, который изготавливает в из пластика много изделий для ВСУ. Женщина рассказала, что вечером 15 марта ее мужа задержали среди улицы и с применением физической силы запихнули в бус. Она утверждает, что работники ТЦК якобы порвали ему куртку, разбили очки и телефон.

Виолетта говорит, что ее мужу не вручали повестку на месте задержания. Мужчина отказался проходить ВВК, потому что не имел при себе медицинских документов, которые хотел бы предоставить комиссии.

"Около 04:00 16 марта был готов приказ о мобилизации моего мужа с подписью начальника Шевченковского РТЦК и СП - Романа Немышкала, которого в помещении не было и быть не могло в 04:00 ч., однако приказ был подписан им и скреплен печатью. На место вызвали полицию и работников ВСП. Пока они приехали на него сделали приказ о мобилизации, хотя он не прошел ВВК. По состоянию на сейчас мой муж в пути в военные части, которая находит в г. Ровно", - написала женщина.

УНИАН обратился за комментарием по этому поводу к руководителю Львовского областного ТЦК и СП Артуру Ниязову.

Он отметил, что начата служебная проверка, поскольку записанное видео - это прецедент для расследования.

"По закону, служебное расследование должно длиться месяц, конечно, мы завершим его быстрее. Виновные должностные лица обязательно будут наказаны. Однако должно установить все обстоятельства, лиц, а не просто назначить виновного", - сказал комиссар.

Инциденты с ТЦК

Как сообщал УНИАН, ранее в Хусте на Закарпатье молодой человек совершил попытку самоубийства в помещении местного ТЦК. По словам его девушки, он решился на это из-за жестоких пыток, которые пережил в военкомате. Потерпевшего якобы похитили работники пограничной службы из гостиницы города Виноградов.

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