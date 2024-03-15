Омбудсмен подчеркнул, что оккупанты готовы в своих политических и военных целях использовать даже мировое имя гуманитарной организации.

Информация о том, что Российское общество Красного Креста (РКК) поддерживает войну против Украины, требует расследования. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Недавно в сети появилась информация, что президент Российского Красного Креста (РКК) имеет отношение к пропутинской "патриотической" организации, а работники РКК рассказывают о невозможности мира с "украинскими нацистами". Более того, РКК участвует в военных сборах и учениях для детей, где распространяется идеология продолжения войны против Украины, используются символы агрессии "Z", - заявил он.

По словам омбудсмена, вероятно РФ планирует, чтобы на ВОТ Украины работали новые организации РКК, которые будут финансироваться из России.

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Лубинец подчеркнул, что это в очередной раз доказывает, что оккупанты готовы в своих политических и военных целях использовать даже мировое имя гуманитарной организации.

Он также проинформировал, что направил письмо в Международную Федерацию Красного Креста и Красного Полумесяца с тем, чтобы такие действия были публично осуждены, было проведено прозрачное расследование действий РКК, и на время проведения расследования было приостановлено членство и участие РКК в сообществе.

"В случае, если расследование подтвердит имеющиеся данные, необходимо требовать, чтобы организацию исключили из федерации. Россия не может спекулировать и использовать имя гуманитарной организации для преступных намерений", - подчеркнул уполномоченный по правам человека.

Российский Красный Крест сотрудничает с Кремлем - что известно

Как сообщал УНИАН, недавно произошла утечка внутренних документов Кремля, в которых засвидетельствованы факты сотрудничества путинского режима с РКК. В частности речь идет о сотрудничестве РКК с российскими "патриотическими" организациями, в том числе детскими, а высшее руководство РКК откровенно рассказывает о невозможности мира с "украинскими нацистами".

Документы также свидетельствуют, что Кремль планирует профинансировать открытие отделений РКК на оккупированной Россией территории в Украине. А в целом российское правительство планирует выделить этой организации 677 миллионов рублей до конца года.

В ответ на предыдущую публикацию некоторых из этих обвинений МФКК заявила, что "внимательно рассматривает эти заявления". Но европейские правительства, которые являются крупными финансовыми донорами МФКК требуют принять меры против РКК. Например, правительство Швеции открыто намекнуло, что российское отделение следует изгнать из Международного Красного Креста.

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