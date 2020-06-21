Взрыв дома в Киеве: в ГСЧС подтвердили гибель двух людей

Ранее в ведомстве информировали об одном погибшем, в то же время мэр Киева сообщал о двух.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявляет о двух погибших при взрыве десятиэтажного жилого дома в Дарницком районе Киева.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

"По состоянию на 18:00 на месте чрезвычайной ситуации найдены 2 погибшие человека. Эвакуированы 23 человека. Деблокированы 3 человека", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в ГСЧС заявляли, что на месте чрезвычайной ситуациинайдено погибшую женщину, 1943 года рождения, три человека деблокированы, 23 эвакуированы.

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Сегодня, 21 июня, в 10:00 произошел взрыв дома в Киеве. Предварительно взорвалась газовоздушная смесь в девятиэтажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го этажей. Среди версий взрыва рассматривают, в частности, взрыв газа или взрывного устройства.

Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил о двух погибших в результате взрыва.

По словам Кличко, в разрушенной части дома проживали более 100 человек. Для расселения жителей устанавливаются палатки. Кроме того, часть пострадавших поселят в интернате, который расположен на Харьковском шоссе, 121/3, и обеспечат питанием.

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