Взрыв дома в Киеве: погибшей является пожилая женщина

По уточненным данным, эвакуированы 23 человека, трое спасены.

По предварительной информации, погибшей в результате взрыва в жилом доме на столичных Позняках является пожилая женщина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на месте происшествия сообщил пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

"На месте завалов найден один погибший. Сейчас нам известно предварительно, что это пожилая женщина, личность которой выясняется", - сказал Хорунжий.

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Также он уточнил оперативные данные по количеству эвакуированных жителей дома: «По уточненным данным, эвакуированы уже 23 человека. На месте разблокированы, то есть спасены, 3 человека».

Он также отметил, что сейчас проводятся работы, чтобы проверить наличие людей под завалами.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром произошел взрыв дома в Киеве. Сейчас известно, что в результате инцидента погибли два человека. Еще несколько находятся под завалами. Как видно на видео с места трагедии, в результате взрыва в девятиэтажном доме образовалась огромная дыра.

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