Взрыв на Позняках: спасатели обнаружили второго погибшего

Мощным взрывом в доме разрушило перекрытия нескольких этажей.

На месте взрыва жилого дома на Позняках обнаружили тело второго погибшего.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время общения с журналистами на месте происшествия.

"По предварительным данным, погибли два человека", - заявил мэр.

Эту информацию подтвердили в ГСЧС.

"По состоянию на 12:00 найдены двое погибших", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го этажей. Сообщалось, что с места происшествия эвакуирован 21 человек, один деблокирован и трех достают из-под завалов. Ранее было известно об одном погибшем.

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