По факту взрыва дома в Киеве открыто уголовное дело

На месте продолжают работать полицейские, спасатели и представители других профильных служб и ведомств.

По факту взрыва в многоэтажном жилом доме на столичных Позняках полиция открыла уголовное производство о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, происшествие квалифицировано по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагического события.

На месте продолжают работать полицейские, спасатели и представители других профильных служб и ведомств.

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В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины взрыва в многоэтажке.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, в 10:00 произошел взрыв дома в Киеве. Предварительно взорвалась газовоздушная смесь в девятиэтажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го этажей.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил о двух погибших в результате взрыва. По данным полиции, один человек погиб, деблокированы трое, поиски еще трех продолжаются, эвакуирован 21 человек.

Рассматриваются две версии - взрыв газа или взрывчатки.

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