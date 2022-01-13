В Бородянке Киевской области на складе завода "Борекс", который сейчас не работает, горят использованные автомобильные шины.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram.
Площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров.
Спасатели уже показали фото с места пожара. На снимке видно, что в небо поднимался высокий столб черного дыма.
К тушению привлечены 27 человек и семь единиц техники ГСЧС.
Читайте такжеВ Киеве из горящей квартиры спасли женщину, кота и собаку (фото)Напомним, в конце декабря 2021 года стало известно, что в городе Белая Церковь на ул. Левка Симиренко горел частный жилой дом.
Во время тушения возгорания спасатели нашли погибшими двух человек.