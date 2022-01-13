Пожар на Киевщине масштабный – огонь охватил около тысячи квадратных метров, отметили спасатели.

В Бородянке Киевской области на складе завода "Борекс", который сейчас не работает, горят использованные автомобильные шины.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram.

Площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров.

Спасатели уже показали фото с места пожара. На снимке видно, что в небо поднимался высокий столб черного дыма.

К тушению привлечены 27 человек и семь единиц техники ГСЧС.

Читайте такжеВ Киеве из горящей квартиры спасли женщину, кота и собаку (фото)Напомним, в конце декабря 2021 года стало известно, что в городе Белая Церковь на ул. Левка Симиренко горел частный жилой дом.

Во время тушения возгорания спасатели нашли погибшими двух человек.

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