На месте происшествия предсмертной записки не обнаружено.

В Броварах Киевской области во вторник, 26 января, курсант Национальной академии внутренних дел покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает Obozrevatel, ссылаясь на информированный источник.

Парень выбросился из окна своей квартиры, расположенной на 15 этаже. На месте происшествия предсмертной записки не обнаружено.

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"Погибшему было 18 лет. Его нашли проходившие рядом с домом люди. На место происшествия сразу же вызвали врачей. Они только констатировали смерть парня", – отметил наш собеседник.

Он добавил, что полиция устанавливает причины такого поступка курсанта.

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Автор: Денис Прядко