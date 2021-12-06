В Житомирской области в ДТП погиб мужчина и двое маленьких детей. Мать детей оказалась в больнице.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.
"Сегодняшнее страшное ДТП в Житомирской области уничтожило семью и унесло жизни трех человек - отца и детей - мальчиков 2010 и 2016 годов рождения. Мать с тяжелыми травмами борется за жизнь в больнице", - сообщил он.
Инцидент произошел в 17:41 на 141 км трассы М-06 "Киев - Чоп".
Читайте такжеСкончался один из пострадавших в результате аварии на Бурштынской ТЭСПо предварительным данным, водитель Daewoo выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем Daf. Мужчина и дети погибли на месте происшествия.
По словам Белошицкого, ДТП завершилось трагически из-за выезда на встречную полосу и летней резины. Также он отметил отсутствие детских кресел и то, что пассажиры не пристегнули ремни безопасности.
"Лоб в лоб" - именно эти ДТП одни из самых страшных, случающихся на дорогах. Как правило, пострадавшие и погибшие - их неотъемлемые спутники. Очень часто, даже при условии соблюдения правил личной безопасности, после таких ДТП не выживают. Но, когда никакие из мер не соблюдены - шансы мизерные", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в Одесской области в ДТП попали три автомобиля. В результате столкновения один человек погиб, еще шестеро пострадали.