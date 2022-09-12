Бывшему главе областного управления СБУ сообщено о подозрении в госизмене.

Офис генерального прокурора подтвердил задержание экс-начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина.

Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

Дудину сообщено о подозрении в государственной измене и самовольном оставлении места службы, совершенном в условиях военного положения (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 407 УК Украины).

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По данным следствия, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля 2022 года, начальник управления СБУ в Харьковской области по собственной инициативе начал действовать в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины.

"Подозреваемый препятствовал функционированию единой системы управления сил безопасности и сил обороны и не осуществлял функций и задач, возложенных на УСБУ в области по защите государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности Украины. Также он совершил многоэтапные действия, направленные на отстранение председателя Харьковской областной военной администрации от исполнения обязанностей", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сотрудник-военнослужащий СБ, будучи в подчинении командующего группировкой войск "Харьков", с целью уклонения от исполнения обязанностей военной службы в условиях военного положения, задержанный самовольно оставил место службы и незаконно находился за пределами Харьковской области.

Как отмечают в Офисе генпрокурора, подозреваемый устранился от выполнения боевых распоряжений командующего и выполнения задач, связанных с организацией контрразведывательной и контрдиверсионной деятельности УСБУ в Харьковской области, а также участия этого подразделения в обороне Харькова.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР. Сейчас продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия.

Как сообщал УНИАН, 29 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил главу СБУ Харьковщины Романа Дудина за то, что "не работал на защиту города, а думал только о себе лично".

Он добавил, что мотивы руководителя СБУ области будут выяснять правоохранители.

19 июля президент Владимир Зеленский назначил Александра Куця начальником Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.

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