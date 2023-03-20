Романа Дудин создал условия для сдачи врагу имеющихся на хранении в управлении СБУ оружия, боеприпасов.

В Украине будут судить экс-руководителя Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина, который пошел на сотрудничество с оккупантами в начале полномасштабного вторжения.

В сообщении Офиса генерального прокурора фамилия бывшего руководителя не называется, но именно Дудин в начале полномасштабного вторжения возглавлял УСБУ в Харьковской области.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении экс-руководителя Управления СБУ в Харьковской области по фактам совершения государственной измены, самовольного оставления воинской части или места службы и неповиновения (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 402 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Следователи установили, что Дудин, обладая информацией о проведении 24 февраля 2022 года вооруженными силами РФ наступательной операции на территории Украины, совершал незаконные действия, направленные на проведение подрывной деятельности против Украины с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности.

"Он был убежден в успешности операции государства-агрессора и рассчитывал на снисходительное отношение к себе со стороны оккупационных властей РФ", - отмечают в Офисе генпрокурора.

Следствие установило, что экс-руководитель Управления СБУ в области совершал действия для отстранения председателя Харьковской областной государственной (военной) администрации от исполнения обязанностей с целью препятствования осуществления им необходимых мер правового режима военного положения и попытки захвата власти в регионе.

Также отмечается, что он дискредитировал действующую власть Харькова и области, освещая в СМИ с целью дестабилизации ситуации в области, препятствовал функционированию единой системы управления сил безопасности и сил обороны.

Кроме того, бывший чиновник умышленно не обеспечил выполнение возложенных на УСБУ в Харьковской области задач и отдал приказ личному составу управления покинуть место несения службы – административное помещение и территорию Харькова. Он умышленно создал условия для сдачи врагу имеющихся на хранении в административном здании УСБУ в Харьковской области оружия, боевых припасов, средств обеспечения боевых действий, средств индивидуальной защиты военнослужащих и самовольно покинул место несения службы без уважительных причин.

Измена Дудина - что известно

По состоянию на 24 февраля 2022 года Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области возглавлял Роман Дудин.

30 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил его с этой должности.

12 сентября по подозрению в государственной измене Дудина был задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Олег Синегубов рассказал, как бывший харьковский СБУшник пытался захватить власть в области.