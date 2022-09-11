Задержание происходило в одной из областей на западе Украины.

Задержали Романа Дудина, который до конца мая возглавлял Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области. Экс-силовику выдвинули подозрение.

Об этом пишет Суспильне со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

По словам собеседников, Дудина подозревают в государственной измене и оставлении места службы. В ГБР на запросы журналистов не ответили. Не удалось связаться и с самим Дудиным.

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Как пишет Суспильне, задержание происходило в одной из областей на западе Украины.

Как сообщал УНИАН, 29 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил главу СБУ Харьковщины Романа Дудина за то, что "не работал на защиту города, а думал только о себе лично".

Он добавил, что мотивы руководителя СБУ области будут выяснять правоохранители.

19 июля президент Владимир Зеленский назначил Александра Куця начальником Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.

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