Мотивы руководителя СБУ области будут выяснять правоохранители.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу СБУ Харьковщины Романа Дудина за то, что "не работал на защиту города, а думал только о себе лично".

Об этом он заявил в видеообращении, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона.

По словам президента, местные власти и правоохранители эффективно сотрудничают ради победы.

"Чего не скажешь о местном руководстве по линии Службы безопасности Украины. Я приехал, разобрался, уволил главу СБУ области. За то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично", - отметил Зеленский.

Он добавил, что мотивы руководителя СБУ области будут выяснять правоохранители.

"Треть Харьковщины до сих пор под оккупацией. Обязательно освободим всю территорию. И на этот результат должен работать каждый на должностях как на местном уровне, так и на государственном", - подчеркнул глава государства.

Напомним, Россия ударила по Харькову сразу после приезда Зеленского.

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