Синегубов допускает, что это была спланированная провокация, которая может свидетельствовать о российском следе.

Бывший руководитель СБУ в Харьковской области Роман Дудин пытался захватить власть в регионе в первый день войны 24 февраля. А когда это не получилось, то сбежал из города, оставив открытым здание СБУ, где хранилось оружие.

Об этом рассказал в своем интервью Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В частности он вспомнил, как Дудин приказал сотрудникам СБУ задержать губернатора и мэра Харькова и только вмешательство Президента не позволило оставить город без руководства в критический момент.

Синегубов допускает, что это была спланированная провокация, которая может свидетельствовать о российском следе.

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"Эта попытка захвата власти и отстранения руководства области и города от выполнения своих обязанностей. Она явно не в пользу обороноспособности. Думаю, пусть люди сами делают выводы, в чью пользу это было сделано", – рассказывает Олег Синегубов.

Ситуацию удалось урегулировать только после звонка Зеленского: тот приказал Дудину освободить помещение.

Но несмотря на наступление врага экскеровщик областного СБУ вообще покинул Харьков, никого не предупредив о своих действиях. Оказалось, что в ночь с 24 на 25 февраля здание СБУ в центре города опустела, ворота во двор открыты, а второй этаж завален оружием.

"Этого защитника Харькова и области 24 февраля его уже не было ни в городе, ни в области. Второй этаж (управление СБУ, - ред) полностью завален боекомлектом — автоматы, снаряды, патроны, снаряды к РПГ, гранатометам и все остальное. Ворота во двор открыты, двери в здание СБУ — открыты. Руководитель ГУ НП говорит (во время телефонного звонка Дудину, - ред): "что с боекомплектом делать?". Прозвучало: "а делай с ним, что хочешь", – вспоминает Синегубов.

При этом Олег Синегубов подчеркнул, что сотрудники СБУ, несмотря на действия своего руководителя, проявили себя, как настоящие офицеры и достойные люди. Они остались в городе и ждали приказов для координации действий.

Впоследствии Президент Владимир Зеленский уволил Романа Дудина со своей должности.

Председатель Харьковской ОВА добавил, что сейчас после смены руководства СБУ в области налажено эффективное сотрудничество для усиления обороноспособности региона: "Полностью можно на Службу безопасности Украины рассчитывать, как мы и делаем".

Напомним, что в сентябре Роман Дудин был задержан по подозрению в государственной измене и самовольном оставлении места службы, совершенное в условиях военного положения. Соответствующее дело ведет ГБР, оно передано в суд. Сам Дудин находится в СИЗО.