Дельцы создали подпольное казино в Херсоне и платили дань оккупантам.

Служба безопасности Украины ликвидировала сеть подпольных казино, которая финансировала оккупационную администрацию херсонского коллаборанта Владимира Сальдо.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, преступная организация, действовала не только в Херсоне, но также на территории Киева и Житомира. Выручка подпольных игорных заведений частично направлялась на финансирование оккупационных администраций в захваченных районах юга Украины.

По данным СБУ, речь идет о миллионах гривен. Причем херсонские "казино", отдавали выручку наличными непосредственно руководству оккупационной администрации, которую возглавлял Сальдо.

Видео дня

"За регулярную дань рашисты предоставляли дельцам "преференции" на занятие нелегальным бизнесом и свободное передвижение по городу", – говорят в СБУ.

После освобождения Херсона дельцы решили перебазироваться в Житомир и развивать свою подпольную сеть уже там, а заодно и в столице. На новом месте открылись сразу шесть игорных заведений.

В ходе почти 40 обысков в подпольных казино, офисных и складских помещениях, а также по местам проживания фигурантов и в их автомобилях правоохранители обнаружили большое количество наличных, специальное оборудование, финансовую документацию с доказательствами преступных действий, а также записи с клиентской базой.

Шестерым организаторам преступной схемы сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – за создание преступной организации и за незаконное проведение азартных игр.

Борьба с коллаборантами – последние новости

По словам главы СБУ Василия Малюка, за прошлый год ведомство открыло более 2,6 тысяч дел относительно коллаборантов. Более 300 из них дошли до суда, а по 44 – вступил в силу приговор суда.

Работа по выявлению коллаборантов активно идет на освобожденных территориях. Так, недавно в Херсоне были задержаны руководители российской пыточной, действовавшей во время оккупации.

Параллельно СБУ охотится и на тех предателей, которые помогали врагу с первых дней гибридной агрессии. Сегодня стало известно о задержании в Одессе бывшего боевика батальона "Спарта". Еще в 2014 году он участвовал в боях за аэропорт Донецка на стороне оккупантов, а затем решил вернуться в родную Одессу и "залечь на дно".

Вас также могут заинтересовать новости: