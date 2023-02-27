Среди задержанных – экс-заместитель начальника местной исправительной колонии.

Правоохранители задержали четырех бывших руководителей российской застенки, которая действовала во время оккупации Херсона.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. Отмечается, что четверо предателей и коллаборантов разоблачены во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне.

Среди задержанных - бывший заместитель начальника местной исправительной колонии, который во время временной оккупации города поддержал российских захватчиков. После захвата этого пенитенциарного учреждения он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и согласился войти в руководящий состав созданного оккупантами "управления службы исполнения наказаний в Херсонской области".

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"Находясь на "должности", он организовывал незаконное содержание похищенных украинцев в камерах российской тюрьмы. В застенках к потерпевшим применяли психологическое давление, пытки и угрозы убийства. Таким образом захватчики пытались выполнить указание Кремля по подавлению движения сопротивления в регионе", - сообщили в пресс-центре.

Также отмечается, что еще одним коллаборационистом оказался глава "отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения" этой же бывшей российской тюрьмы. Злоумышленник отвечал за продовольственное обеспечение администрации оккупационного органа.

Другой предатель ранее работал в Херсонском СИЗО, но после 24 февраля 2022 года согласился на предложение оккупантов войти в состав "отдела охраны колонии". Там он вместе с еще одним разоблаченным коллаборационистом участвовал в карательных рейдах против местных жителей, которые оказывали сопротивление захватчикам.

В настоящее время четырем фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность). Трем из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание коллаборантов в Украине

В Украине регулярно задерживают предателей нашего государства и коллаборантов, которые помогали российскому врагу. Особенно много таких лиц находят на освобожденных от российских оккупантов территориях.

В частности, 13 февраля стало известно о задержании в Херсоне предателя, который сотрудничал с российскими оккупантами и получил гражданство РФ. Им оказался экс-заместитель начальника отдела интендантского и хозяйственного обеспечения "Северной исправительной колонии №90".

А в январе в Херсоне правоохранители задержали бывшего сотрудника ГАИ, который после захвата города также согласился на добровольное сотрудничество с российскими оккупантами и получил "должность" в местной оккупационной полиции.

Кроме этого, правоохранители обнаружили новые доказательства преступлений учительницы-коллаборантки, которая во время оккупации Херсона была "заместителем министра образования" в фейковом правительстве. Это лицо еще до начала полномасштабного вторжения шпионило в пользу РФ.

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