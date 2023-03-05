Также было установлено более 6 тысяч человек, причастных к проведению псевдореферендумов.

Глава Службы безопасности Украины генерал-майор Василий Малюк сообщил, что в 2022 году СБУ расследовала более 2,6 тысяч дел относительно коллаборантов. Более 300 из них были переданы в суд.

"Вступили в силу 44 соответствующих приговора суда. Кстати, почти 1000 уголовных производств из общего массива СБУ открыла на территории пяти областей: Харьковской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской. СБУ провела 128 антитеррористических и контрдиверсионных мероприятий", – цитирует заявление Малюка во время Конгресса местных и региональных властей при президенте "Укринформ".

По словам главы СБУ, в деоккупированных населенных пунктах проверили почти 22 тысячи человек. Было обнаружено более 100 так называемых гауляйтеров, найдены десятки пыточных, мест массовых захоронений, а также тайники с разграбленным имуществом.

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Малюк отметил, что также было установлено более 6 тысяч человек, причастных к проведению псевдореферендумов.

"К расследованию каждого случая коллаборационистской деятельности мы подходим достаточно индивидуально. Придирчиво изучаем все детали. Проверяем все категории граждан, в частности, и работников учреждений: медицинских, социальных, административных. То есть тех, кого оккупанты могли в первую очередь привлечь к своему сотрудничеству", – заявил он.

Задержание коллаборантов: последние новости

Во время оккупации населенных пунктов Украины российскими войсками некоторые люди перешли на сторону захватчиков. После освобождения этих городов и сел от захватчиков правоохранители активно задерживают коллаборантов.

Так, на Харьковщине работники Службы безопасности Украины задержали одного из депутатов Купянского районного совета. Он дал приказ переоборудовать украинские больницы под военные госпитали для лечения российских военных.

Кроме того, на Херсонщине обнаружили супругов правоохранителей, которые "стабилизировали обстановку" в пользу российских захватчиков на оккупированных территориях. Отмечается, что они получили должности в оккупационных структурах в начале вторжения России в Украину.

В то же время в Херсоне задержали четырех человек, которые возглавляли российскую пыточную во время оккупации города. Один из них оказался бывшим заместителем начальника местной исправительной колонии.

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