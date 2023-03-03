Преступники попали в плен украинских защитников во время боев на восточном фронте.

Правоохранители сообщили о подозрении пятерым боевикам, которые охраняли секретные тюрьмы России в Донецкой области и воевали против Украины.

"Указанные лица были боевиками террористической организаций "ДНР", которых в начале полномасштабного вторжения "перевели" в состав штурмовых подразделений первого и второго армейских корпусов южного военного округа ВС РФ", - сообщила Служба безопасности Украины.

Злоумышленники попали в плен украинских защитников во время боестолкновений на восточном фронте.

Видео дня

Отмечается, что один из фигурантов с 2014 года находился в составе "разведывательного управления республиканской гвардии "ДНР". В рядах террористической группировки охранял секретные российские тюрьмы, в которых незаконно удерживали участников движения сопротивления. После 24 февраля он принимал непосредственное участие в штурме украинских городов Донецкой области.

Еще двое боевиков накануне полномасштабной агрессии вступили в так называемую "народную милицию "ДНР", где их назначили на "должности" стрелков. Вместе с другими оккупантами они обстреливали населенные пункты на востоке Украины, а также осуществляли инженерно-техническое обустройство вражеских позиций.

"Также среди подозреваемых - боевик, который в 2019 году добровольно присоединился к составу "второго батальона ДНР". В должности стрелка противотанкового артиллерийского взвода рашистов участвовал в боях против украинских защитников в районе Васильевки и Каменки Донецкой области", - говорится в сообщении.

Еще один фигурант - житель Горловки, который в 2020 году присоединился к незаконному вооруженному формированию "ДНР". Его направили служить в танковый батальон на "должность" наводчика. В феврале этого года его перебросили на Новобахмутовку, где вместе с оккупантами он обстреливал жилые кварталы, гражданские и энергетические объекты критической инфраструктуры.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по шести статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена); ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ст. 258-3 (участие в террористической организации); ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований). Сейчас злоумышленники находятся под стражей.

Задержание коллаборантов и российских боевиков в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области задержали предателя, который разведывал позиции украинской противовоздушной обороны вблизи Черного моря. А в Херсоне разоблачен предатель, который сотрудничал с оккупантами и получил гражданство РФ.

Кроме того, в Одессе разоблачили агентурную сеть ФСБ. Среди задержанных-помощник подсанкционного депутата из временно оккупированного Крыма. Они корректировали российские ракетные удары по критической инфраструктуре области.

Также СБУ задержала коллаборанта, который во время оккупации Купянска Харьковской области устроился "экспертом" в министерство внутренних дел РФ и фабриковал дела против украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: