Получив ранение во время боев за аэропорт Донецка, боевик сбежал в Одессу, где пытался "залечь на дно" и избежать правосудия.

В Одессе задержан бывший боевик батальона "Спарта", который в составе террористической организации "ДНР" воевал против подразделений Вооруженных сил Украины, задействованных в проведении антитеррористической операции.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, житель Одесской области в 2014 году выехал в Донецк и вступил в вооруженное подразделение террористической организации "ДНР", так называемый батальон "Спарта" под позывным "Хантер".

Под командованием боевика "Моторолы" он воевал против украинских правоохранителей и военнослужащих ВСУ.

Видео дня

"Также фигурант участвовал в вооруженном противостоянии в аэропорту Донецка. Получив ранение, злоумышленник покинул место несения службы и сбежал в Одессу, где пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в Службе безопасности Украины, бывшего боевика задержали в ходе контрдиверсионных мероприятий.

Как уточнили в спецслужбе, к "Спарте" злоумышленник присоединился в 2015 году. В составе этой группировки он обстреливал оборонительные позиции украинских войск, дежурил на блокпостах и учился на "курсах" снайперов.

После возвращении в Одесскую область предатель длительное время скрывался и продолжал поддерживать контакты со своими приспешниками из рядов террористов.

Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильный телефон и сим-карты с доказательствами его преступной деятельности.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание российских боевиков в Украине

Как сообщал УНИАН, в ноябре Служба безопасности Украины задержала экс-боевика террористической группировки "Призрак", который надеялся "залечь на дно" в Одессе. Задержанный неоднократно фигурировал в пропагандистских роликах Кремля.

Также правоохранители сообщили о подозрении пятерым боевикам, которые охраняли секретные тюрьмы России в Донецкой области и воевали против Украины. Злоумышленники попали в плен украинских защитников во время боестолкновений на восточном фронте.

Кроме этого, СБУ разоблачила украинскую продовольственную корпорацию, которая финансировала "фонд" главаря террористов Дениса Пушилина в поддержку российских оккупантов. Компания имела часть активов на временно оккупированной территории Донецкой области и платила "налоги" террористам.

Вас также могут заинтересовать новости: