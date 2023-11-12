На данный момент нет оснований полагать, что смерть произошла по неестественным причинам.

В субботу, 11 ноября, украинский водитель грузовика, который планировал пересечь пункт пропуска "Дорогуск – Ягодин", умер в своем грузовике.

Как сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач, трагедия произошла на паркинге в польском городе Хелм, недалеко от пункта пропуска "Дорогуск - Ягодин".

"Команда Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и я лично приносим свои соболезнования семье, потерявшей близкого человека. Известно, что 54-летний мужчина сегодня приехал на парковку и остался ожидать там пересечения границы", - пишет Деркач.

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По его словам, окончательная информация о причинах смерти будет отдельно сообщена польской прокуратурой после изучения всех деталей. На данный момент нет оснований полагать, что смерть произошла по неестественным причинам.

"Совместно с консульством мы держим эту ситуацию на контроле. Должны сохранять выдержку даже в таких сложных условиях", - подытожил чиновник.

Ситуация на польско-украинской границе

В конце октября стало известно, что польские перевозчики с ноября хотят перекрыть все пункты пропуска на украинской границе, чтобы начать забастовку до конца этого года. Причиной назвали чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.

Украина направила в Польшу официальную ноту, но это не помогло. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко предположил, что ситуация на границе с Польшей будет усложняться

Уже утром 9 ноября на пунктах пропуска Ягодин, Краковец и Рава-Русская было заблокировано движение около 1700 транспортных средств из-за забастовки польских перевозчиков. Примерное время ожидания на пересечение границы в направлении Украины в пункте пропуска (ПП) "Гребенное-Рава Русская" составляет 150 часов, ПП "Медика-Шегини" - 55 часов, ПП "Дорогуск-Ягодин" составляет 41 час.

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