По состоянию на утро около тысячи грузовых транспортных средств ожидают возможность пересечения границы из Польши в Украину на трех направлениях.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко предполагает, что ситуация на границе с Польшей будет только усложняться, ведь польские перевозчики планируют долговременную акцию протеста. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации с блокировкой движения через украинско-польскую границу.

"Блокирование движения через украинско-польскую границу продолжается. 6-го числа такие действия польские перевозчики начали. Осложнения движения мы начали фиксировать после 13 часов. Сначала по направлению пункта пропуска "Ягодин", в дальнейшем – пункты пропуска "Краковец" и "Рава-Русская", - отметил Демченко.

Он отметил, что в целом на этих направлениях полностью ограничено движение из Польши в Украину.

Видео дня

"Зато с первого дня польские перевозчики блокировали и въезд в Польшу из Украины на направлении "Ягодина". В то же время было возможно движение для грузовиков на направлении пунктов пропуска "Рава-Русская" и "Краковец", - сказал спикер.

При этом, подчеркнул он, около 17 часов 7 ноября польская сторона перестала пускать грузовые транспортные средства и на направлении пункта пропуска "Рава-Русская".

"По состоянию на утро, по информации от наших польских коллег, всего около тысячи грузовых транспортных средств ожидают возможность пересечения границы на всех этих трех направлениях из Польши в Украину. Половина из них – это на направлении пункта пропуска "Ягодин", - рассказал Демченко.

Представитель также выразил мнение, что эта ситуация будет только ухудшаться.

"Скорее всего, что ситуация будет только усложняться. Ведь, как отмечали сами польские перевозчики, они планируют такую долговременную акцию. Мы же, конечно, надеемся, что такие действия они прекратят как можно скорее", - сказал он.

Демченко также отметил, что осложнение с пересечением границы касается только трех направлений, и никаких официальных требований польские перевозчики ни к каким представителям Украины не выдвигали.

Представитель также отметил, что участники акции не блокируют движение для автобусов и легковых транспортных средств. Также они обещали пропускать, в частности гуманитарную помощь, которая направляется в Украину.

"Однако, довольно часто от польских коллег нам поступает информация, что участники акции все же высказывают и такую позицию, что они будут пропускать только одну машину в час в направлении Украины: не важно, с какими грузами", - сказал Демченко.

Польские перевозчики устроили забастовку на границе

В конце октября сообщалось, что польские перевозчики планируют с ноября и до конца года устраивать акции протеста на украинской границе. Тогда причиной этого решения они назвали чрезмерную конкуренцию с украинскими водителями.

6 ноября было затруднено движение для грузовиков со стороны Польши из-за забастовки польских перевозчиков. После 13 часов произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчева" и "Рава-Русская-Хребене".

Отмечалось, что организаторы протеста планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также грузовые автомобили с грузами безопасности, гуманитарного характера; те, которые перевозят животных, скоропортящиеся продукты.

7 ноября Демченко сообщил, что ситуация на трех заблокированных польскими перевозчиками пунктах пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин" непростая, есть осложнения движения и очереди.

Вас также могут заинтересовать новости: