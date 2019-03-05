Перед матчем с ПСЖ в Лиге чемпионов МЮ остался без 10 футболистов основного состава

"Красных дьяволов" настигла эпидемия травм.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер не сможет рассчитывать сразу на 10 игроков основы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ". Об этом сообщает Goal.com.

Хуан Мата, Антони Марсьяль, Антонио Валенсия, Неманья Матич, Андер Эррера, Алексис Санчес, Джесси Лингард и Маттео Дармиан травмированы, Фил Джонс восстанавливается после болезни. Один из лидеров "красных дьяволов" Поль Погба пропустит игру в Париже из-за красной карточки, полученной в первом матче на "Олд Траффорд".

Напомним, 6 марта манкунианцы сыграют ответную встречу против "ПСЖ" в Лиге чемпионов. Первый матч "Манчестер Юнайтед" проиграл дома со счетом 0:2.