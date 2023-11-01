Посол назвал их неуместными.

Украина направила Польше официальную ноту из-за намерений польских перевозчиков начать забастовку на украинско-польской границе.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч на своей странице в социальной сети Facebook. Он назвал ограничения движения товаров через границу по меньшей мере неуместными в условиях полномасштабной войны, а также добавил, что украинская сторона поддерживает связь с польскими властями.

"Польской стороне отправлен сигнал о вреде, который могут нанести такие протесты Украине и Польше, а также украинскому и польскому бизнесу. Кроме того, пострадает также имидж Польши и интересы польских предпринимателей, которые намерены расширить свое участие в проектах восстановления Украины", - добавил он.

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Забастовки на границе между Польшей и Украиной: что известно

На днях стало известно, что польские перевозчики планируют до конца года устраивать акции протеста на украинской границе. Причиной они назвали чрезмерную конкуренцию с украинцами.

Они требуют:

вернуть украинским перевозчикам разрешения;

ужесточить для иностранцев правила перевозок по Европейской конференции министров транспорта;

сделать невозможной регистрацию компании в Польше, если ее финансы не находятся на территории Евросоюза;

отдельную очередь в Е-очереди для авто на европейских номерах;

отдельную очередь на всех границах для пустых фур;

доступ к системе "Шлях".

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