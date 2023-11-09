Движение на украинско-польской границе затруднено исключительно для грузовых транспортных средств.

Утром 9 ноября на пунктах пропуска Ягодин, Краковец и Рава-Русская было заблокировано движение около 1700 транспортных средств из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом во время брифинга сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"По состоянию на утро на всех этих трех направлениях с выезда из Польши в Украину находилось около 1700 грузовых транспортных средств, половина из которых на направлении пункта пропуска "Ягодин", - сказал Демченко.

По его словам, на трех направлениях движение затруднено исключительно для грузовых транспортных средств.

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"По направлениям пункта пропуска Ягодин пропускаются только грузовые транспортные средства и автобусы. Но, как и отмечали участники и организаторы акции, они не блокируют движение для автобусов и легковых автомобилей", - добавил спикер ГПСУ.

Кроме того, за данными налоговой администрации Польши, примерное время ожидания на пересечение границы в направлении Украины в пункте пропуска (ЧП) "Гребенное-Рава Русская" составляет 150 часов, ЧП "Медика-Шегини" - 55 часов, ЧП "Дорогуск-Ягодин" составляет 41 час.

Очереди на украинско-польской границе - что известно

В конце октября 2023 года стало известно, что польские перевозчики с ноября намеревались перекрыть все пункты пропуска на украинской границе, чтобы начать забастовку до конца этого года. Причиной польские перевозчики тогда называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами Европейского Союза.

Почти сразу в начале ноября украинская сторона в свою очередь направила в Польшу официальную ноту из-за намерений поляков начать забастовку.

8 ноября спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко предположил, что ситуация на границе с Польшей будет усложняться, поскольку польские перевозчики планируют длительную акцию протеста.

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