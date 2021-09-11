От полученных травм девочка скончалась еще до приезда "скорой".

На Львовщине двухлетнего ребенка насмерть сбила машина.

Как рассказали в полиции области, трагедия произошла вчера, 10 сентября, около 21:15 в одном из сел Яворовского района.

31-летний местный житель за рулем "Опель" двигался задним ходом в своем дворе и наехал на собственную двухлетнюю дочь. От полученных травм ребенок скончался.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

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В Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА рассказали, что девочка умерла до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Ранее, 3 сентября, в городе Рудки на Львовщине фура влетела в магазин и перевернулась. В ДТП скончались трое - водитель грузовика, женщина-пешеход и мужчина, закрывший собой одну из дочерей. Тело отца настолько изуродовало, что врачи даже не позволили жене на него посмотреть.

В Днепре мать сделала себе и маленькому сыну смертельные уколы. Мальчик умер, а женщина выжила. Женщина работала фармацевтом. По данным полиции, она хотела убить ребенка и себя.

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Автор: Катерина Комолова