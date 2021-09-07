Две сестры, пострадавшие в аварии, находятся в больнице. Одной из них ампутировали ногу.

3 сентября в городе Рудки Львовской области произошло трагическое ДТП. Фура "влетела" в магазин и перевернулась, в ДТП скончались трое - водитель грузовика, женщина-пешеход и мужчина, который закрыл собой одну из дочерей. Его настолько изувечило, что врачи даже не позволили жене на него посмотреть.

Жуткие подробности ДТП телеканалу "НТА" раскрыла женщина, которая потеряла в аварии своего мужа и едва не лишилась двух дочерей.

В трагическом инциденте сильно пострадали и чудом остались живы две сестры - 10-летняя и 15-летняя девочки. Они шли у магазина вместе с отцом. А когда на них неслась фура с щебнем, папа закрыл младшего ребенка своим телом.

Мужчина погиб мгновенно, а его 10-летняя дочь получила серьезные травмы. Многочисленные переломы и повреждения, болевой шок, повреждения головы и живота - девочке ампутировали ногу. Ребенку понадобилось переливание крови. По словам матери девочки, маленькая пациентка открывает глаза, однако не реагирует на окружение. Ребенку очень больно, говорит женщина.

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Мать дочерей едва находит силы, чтобы рассказывать об аварии. В страшном ДТП она потеряла мужа и осталась одна с тремя детьми. Теперь ей нужно где-то находить средства на лечение средней и младшей дочерей. Старший ребенок женщины имеет ДЦП.

Разбитая горем женщина просит всех неравнодушных о помощи и отмечает, что она не может представить, как ей пережить эту трагедию.

Ранее УНИАН уже сообщал, что жуткое ДТП комментировал заместитель городского головы по гуманитарным вопросам города Рудки Роман Биндас. Он получил информацию о том, что у водителя фуры отказали тормоза.

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Автор: Полина Кузенко