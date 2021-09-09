Маленькая девочка умерла, а мужчина не явился в суд, где ему должны были определить новую меру пресечения.

Мужчина, который пьяный за рулем сбил на Хортице в Запорожье семью с пятилетней девочкой, не пришел в суд для избрания новой меры пресечения после смерти ребенка.

8 сентября в Ленинском районном суде должно было состояться заседание, на котором подозреваемому по имени Евгений должны были рассмотреть изменение меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей, пишет местное издание "061".

По данным прокуратуры, в связи со смертью девочки квалификацию дела изменили и было ходатайство о смене меры пресечения.

Новое подозрение по части 3 статьи 286 УК Украины подозреваемому вручили 7 сентября в 16:10. Адвокат утверждает, что тогда его подзащитный был в частном медицинском учреждении под капельницей.

Читайте такжеВ Полтаве отправили в СИЗО девушку, подстрелившую учителей из арбалетаКроме того, защитник предоставил суду справку, где говорится, что подозреваемый с 7 сентября по настоящее время находится в терапевтическом отделении, так как был доставлен в больницу с гипертоническим кризом, нуждается в лечении и дообследовании. Состояние здоровья мужчины якобы ухудшилось 7 сентября утром.

Следователь по делу подтвердил, что новое подозрение действительно вручал подозреваемому в больнице.

"В момент, когда ему было вручено сообщение о подозрении, учитывая его внешний вид, состояние здоровья - он никоим образом не влияет на участие в уголовном деле. По тому, как он спокойно разговаривает, спокойно расписывается, понимает, что происходит вокруг и дает оценку. Никаких жалоб у него не было", - утверждает следователь.

Так как действующий криминально-процессуальный кодекс предусматривает обязательное участие в суде лица, в отношении которого избирается мера пресечения, судья решил перенести заседание.

"На судебном заседании 8 сентября 2021 года подозреваемый не появился. Защитник предоставил суду материалы, подтверждающие, что подозреваемый находится в больнице, а значит отсутствует в зале суда по уважительным причинам. Поскольку рассмотрение ходатайства следователя невозможно без участия подозреваемого, судебное заседание было перенесено для повторного вызова подозреваемого на 10 сентября 2021 в 12:30", - сообщили в пресс-службе суда.

Авария на Хортице: погиб ребенок

29 августа на Хортице пьяный мужчина 1972 года рождения на авто "Honda Accord" превысил скорость и сбил супругов, вместе с пятилетней дочкой возвращавшихся с пляжа. Пострадавшие получили многочисленные травмы и были госпитализированы.

4 сентября девочка умерла в больнице. В среду, 8 сентября, ребенка похоронили.

Мама малышки перенесла операцию и все еще в больнице. Отец получил травмы руки и спины.

Ленинский районный суд изначально определил водителю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Автор: Катерина Комолова