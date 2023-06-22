Инцидентом уже занимаются правоохранительные органы.

Во Львове 35-летняя женщина впала в кому после процедуры массажа в частном медико-косметологическом центре.

Как пишет ZAXID.NET, пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии с травмой шейного отдела позвоночника. Соответствующую информацию изданию подтвердили в медицинском учреждении.

В пресс-службе Первого медобъединения Львова сообщили, что женщину госпитализировали в отделение анестезиологии и интенсивной терапии. Им удалось стабилизировать состояние женщины.

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"Нейрохирурги зафиксировали шею, состояние женщины улучшается, наблюдается положительная динамика", – рассказали в больнице.

По словам медиков, инцидент уже расследуют правоохранительные органы. СМИ пишет, что медико-косметологический центр, который отправил женщину в кому, предлагает сейчас акционный массаж спины и шеи за 100 грн.

Издание пыталось получить комментарии от центра, однако там никто не ответил. Владелица заведения заявила, что только вернулась из-за границы и ничего не знает.

Другие инциденты на Львовщине

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